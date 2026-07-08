111 yıllık batığa tarihi dalış

Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi batıkların korunması ve dalış turizminin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, su altındaki çelik yapıların korozyona uğramasını önleyen katodik koruma yöntemi uygulanmaya başlandı. Koruma altına alınan batıklardan biri de Çanakkale Deniz Savaşları'ndan bu yana Suvla Koyu'nun kuzeyinde, 13 metre derinlikte bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Louise muhribi oldu. Yaklaşık 111 yıldır denizin altında bütünlüğünü koruyan batığa, koruma çalışmalarının ardından ilk dalış gerçekleştirildi. Dalışa, dünyaca tanınan İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson da katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, batıkların insanlık tarihinin ortak hafızasını taşıyan eşsiz kültürel miras unsurları olduğunu belirterek, "Derin Miras'ın bu mirası geleceğe taşıyan evrensel bir sorumluluk projesi olduğunu" söyledi. Kaşdemir, "Çanakkale Boğazı'ndaki batıkları dalış sporuna açtık ve Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedef olarak koyduk" diyerek tüm dalış tutkunlarını Çanakkale'ye davet etti. ÇOK A.Ş. CFO'su Murat Sarıkaya ise, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nu hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana bölgenin sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Derin Miras, uzun yıllar sahip çıkacağımız ve yaşatacağımız kalıcı bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

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