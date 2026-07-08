Yolcu otobüsü bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır 13 yaralı
08:35, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda, bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 4’ü ağır, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nda meydana geldi.
İstanbul yönüne giden F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Başlıklar :BoluYolcu OtobüsüKaza
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