NATO'ya Ankara stratejisi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Temmuz 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
DOA’yı sevdik:14 milyon ambalaj geri dönüşümde
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, kısa sürede kabul gördü. 81 ildeki yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesi sayesinde, uygulamanın başladığı günden bu yana 14 milyonu aşkın cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.
F-35’ler verilince dünya ABD sözünü tuttu diyecek
NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını söyledi. Erdoğan, “Sayın Trump Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içerisinde. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek” şeklinde konuştu. Erdoğan, CAATSA yaptırımları bağlamında S-400'lerin geleceğine ilişkin soruya ise "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını verdi.
Fırtına golcü Arokadare
Trabzonspor’da transfer harekatı bitmek bilmiyor. Fırtına, yeni sezon öncesi art arda transferleri patlatırken şimdi sıra golcüye geldi. Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Wolverhampton forması giyen Nijeryalı golcü Tolu Arokodare konusunda anlaşma aşamasına geldi.
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