NATO'ya Ankara stratejisi

15 Temmuz'da ikinci vatanlarını savundular

15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular da milli iradenin yanında saf tuttu. Darbecilere karşı sokağa çıkan Ürdünlü akademisyen Emced Mansur, yaralılara yardım ederken omzundan vurulmasına rağmen "Türkiye'nin ayakta kalması için gerekirse canımı vermeye hazırdım" derken, o dönem Isparta'da yüksek lisans yapan Sudanlı Maha Bikhit ise "Türkiye benim ikinci vatanım. Ona zarar veren her olay beni de derinden yaralar" sözleriyle o gece hissettiklerini anlattı.