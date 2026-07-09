Tiwanaku uygarlığı su altından beliriyor

Arkeologlar, Bolivya- Peru sınırındaki Titcaca Gölü ve çevresinde süren kazılarda İnka İmparatorluğu'ndan yaklaşık 500 yıl önce And Dağları'nda hüküm süren Tiwanaku uygarlığına ilişkin yeni bulgular elde etti. Yaklaşık MS 500-1100 yılları arasında Titicaca Gölü çevresinde hüküm süren Tiwanaku uygarlığının en parlak döneminde 10 bin ila 20 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor. Yazılı kaynak bırakmayan bu toplum hakkında bilinenler, büyük ölçüde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılara dayanıyor.

ADAKLARI GÖLE BIRAKIYORLARDI

Titicaca Gölü çevresinde süren kazılarda araştırmacılar, sonar ve üç boyutlu su altı haritalama tekniklerini kullanarak yaptıkları incelemelerde puma biçimli tütsü kapları, altın madalyonlar, deniz kabukları, taş süs eşyaları ve kömür kalıntıları buldu. Bilim insanlarına göre bulunan eserler tesadüfen göle düşmedi. Kazılarda ortaya çıkarılan çapalar, dini törenleri yöneten kişilerin teknelerden göle bilinçli olarak adak bıraktığını düşündürüyor. Altın madalyonların üzerindeki ışık saçan yüz figürünün ise Tiwanaku mitolojisinin en önemli kutsal varlıklarından biri olan Virakoça'yı temsil ettiği değerlendiriliyor.

DEV TAPINAK KALINTILARI

Tiwanaku uygarlığına ilişkin araştırmalar bununla da sınırlı kalmadı. Geçen yıl yine aynı araştırma ekibi, Bolivya'da Palaspata adı verilen büyük bir tapınak kompleksini ortaya çıkardı. Yerel çiftçilerin uzun süredir bildiği ancak arkeolojik olarak incelenmeyen yapı, Tiwanaku'nun merkezinin yaklaşık 215 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Araştırmacılar, tapınağın üç önemli ticaret yolunun kesişim noktasında bulunması nedeniyle hem dini hem de ticari açıdan stratejik bir merkez olarak kullanıldığını düşünüyor.