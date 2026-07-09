Venezuela’da deprem sonrası yaralar sarılıyor
Güney Amerika ülkesi Venezuela, 24 Haziran’da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.
Depremin üstünden 13 gün geçerken, yetkililer yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerde fazla can ve mal kaybının kaydedildiği La Guaira eyaletinde teknik ekipler oturulmasında sakınca bulunmayan binaları işaretledi. Yağmalama olaylarının ardından güvenlik önlemlerini artıran asker ve polisler, birçok noktada kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Başkent Karakas'taki Ulusal Panteon Meydanı ve San Carlos Kışlası çevresinde kurulan geçici barınma merkezlerinde, evleri tamamen yıkılan yaklaşık 1000 aileye barınma, gıda ve sağlık hizmeti sağlanıyor.
SOSYAL DAYANIŞMA GENİŞLİYOR
Deprem bölgelerinde çeşitli sosyal dayanışma kampanyaları hayata geçiriliyor. Geçici kamplarda vatandaşların gıda, barınma ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanırken, sığınaklardaki çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için "Bir Duvar Resmi Boyayalım" gibi çeşitli sosyal ve yaratıcı etkinlikler düzenleniyor. Gönüllü berberler, öğretmenler, psikologlar ve doktorlar, çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere ücretsiz hizmet sunuyor ve gün boyunca onlara destek olmaya çalışıyor. Venezuelalı tiyatro sanatçısı Muriel Tremon da depremlerde evlerini kaybeden çocuklarla bir araya gelerek resim etkinlikleri düzenliyor ve onlara psikososyal destek veriyor.
Ölü sayısı 3 bin 685 oldu
- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, 24 Haziran’da meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685’e ulaştığını bildirdi. Sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını söyledi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.