Venezuela’da deprem sonrası yaralar sarılıyor

Depremin üstünden 13 gün geçerken, yetkililer yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerde fazla can ve mal kaybının kaydedildiği La Guaira eyaletinde teknik ekipler oturulmasında sakınca bulunmayan binaları işaretledi. Yağmalama olaylarının ardından güvenlik önlemlerini artıran asker ve polisler, birçok noktada kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Başkent Karakas'taki Ulusal Panteon Meydanı ve San Carlos Kışlası çevresinde kurulan geçici barınma merkezlerinde, evleri tamamen yıkılan yaklaşık 1000 aileye barınma, gıda ve sağlık hizmeti sağlanıyor.

SOSYAL DAYANIŞMA GENİŞLİYOR

Deprem bölgelerinde çeşitli sosyal dayanışma kampanyaları hayata geçiriliyor. Geçici kamplarda vatandaşların gıda, barınma ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanırken, sığınaklardaki çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için "Bir Duvar Resmi Boyayalım" gibi çeşitli sosyal ve yaratıcı etkinlikler düzenleniyor. Gönüllü berberler, öğretmenler, psikologlar ve doktorlar, çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere ücretsiz hizmet sunuyor ve gün boyunca onlara destek olmaya çalışıyor. Venezuelalı tiyatro sanatçısı Muriel Tremon da depremlerde evlerini kaybeden çocuklarla bir araya gelerek resim etkinlikleri düzenliyor ve onlara psikososyal destek veriyor.

Ölü sayısı 3 bin 685 oldu