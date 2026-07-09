Katar: Güvenlik tehdidi ortadan kalktı, durum normale döndü
09:10, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Katar İçişleri Bakanlığı ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı
Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını ve koşulların normale döndüğünü duyurdu.
Katar basını, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı.
Ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.
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Başlıklar :Katargüvenlik tehdidiİçişleri Bakanlığı
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