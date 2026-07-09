Katar: Güvenlik tehdidi ortadan kalktı, durum normale döndü

Tarihi Brooklyn Köprüsü'nün halatlarına tırmanan kişi nedeniyle köprüde trafik durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki tarihi Brooklyn Köprüsü'nün askı halatlarına çıkan bir kişi için kurtarma operasyonu düzenlendi, köprünün bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde bir kişinin Brooklyn Köprüsü'nün askı halatlarında yürüdüğü belirtildi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve acil durum ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin söz konusu kişiyi güvenli bir şekilde aşağı indirme çalışmaları esnasında, tarihi köprünün bir bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.