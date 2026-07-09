Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e yükseldi

Beyaz Saray'da itiraf gibi açıklama: Trump istedi FIFA Dünya Kupası'ndaki cezayı erteledi

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ancak maçların ağırlıklı olarak ABD’de oynandığı 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihine geçecek büyük bir skandalla çalkalanıyor. Turnuvanın başından bu yana milli takımların havalimanı apronlarında ve stadyum girişlerinde adeta birer şüpheli gibi aranmasıyla tepki toplayan organizasyon, bu kez yeşil sahaya doğrudan siyasetin karışmasıyla sarsıldı. Son 32 Turu'nda oynanan ABD - Bosna Hersek mücadelesinde rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gören ABD'li yıldız Folarin Balogun'un cezası, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA’ya yönelik doğrudan müdahalesinin ardından ertelendi. Futbol dünyasını ayağa kaldıran bu karar, sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir öfke seline neden oldu.