Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e yükseldi
09:28, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini duyurdu.
Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 811'e yükseldi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin son durumu paylaştı.
Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.
17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını belirten
Rodriguez, “Venezuela'da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisi bulunuyor. Silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personel sahada görev yapıyor” ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :VenezuelaDepremJorge RodriguezCaracas
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