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Ekonomi
Trendyol verilerine göre Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den

Trendyol verilerine göre Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den

13:13, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol verilerine göre Türkiye’de satılan her 10 yataktan 6’sı Kayseri’den
Trendyol

Kayseri, yıllardır sürdürdüğü üretim geleneğini e-ticarette de başarıyla sürdürüyor. Trendyol verileri, şehrin özellikle ev yaşam ve mobilya kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini ortaya koydu. Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61’ini karşılayan Kayserili satıcılar, ankastre ürünlerde yüzde 66, bez dolap kategorisinde ise yüzde 73’lük paya ulaşarak birçok kategoride ülke genelindeki talebe yön veriyor. E-ticaretin sunduğu erişim ve lojistik imkanları sayesinde Kayseri, büyük hacimli ürün kategorilerindeki üretim gücünü Türkiye geneline taşırken, kadın ve genç girişimcilerin büyümesine ve yerel istihdamın güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezlerinden Kayseri, geleneksel üretim gücünü dijital kanallarla büyütmeye devam ediyor. Trendyol verilerine göre Kayserili satıcılar, ev yaşam ve mobilya kategorilerindeki güçlü performanslarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca haneye ulaşıyor. Kayseri, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, geniş ürün çeşitliliği ve yaygın lojistik ağıyla da e-ticaret ekosisteminde öne çıkıyor.

Kayserili satıcılar, Trendyol platformunda ev yaşam kategorilerinde dikkat çekici pazar paylarına sahip. Türkiye genelindeki yatak siparişlerinin yüzde 61’i Kayseri’den gönderilirken, ankastre ürünlerde bu oran yüzde 66’ya ulaşıyor. Bez dolap kategorisinde yüzde 73’lük pay elde eden Kayserili satıcılar, kanepede yüzde 64, emzirme yastığında yüzde 56,4 ve fanlı ısıtıcılarda yüzde 54’lük oranlarla öne çıkıyor. Mutfak sandalyesi, mutfak masası takımı ve bahçe takımı kategorilerinde de yüzde 53 seviyesindeki paylar, şehrin ev yaşam ürünlerindeki güçlü konumunu destekliyor.

Kayseri üretim gücünü e-ticaret ve lojistikle büyütüyor

Kayserili satıcılar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki kullanıcılara ulaştırıyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir, Kayseri’den en yoğun sipariş alan şehirler arasında yer alıyor. Bu tablo, Kayseri’nin yalnızca bölgesel bir üretim merkezi olmadığını, Türkiye genelinde güçlü bir ticaret ağı kurduğunu gösteriyor.

Kayseri'nin e-ticaretteki yükselişi, üretim kapasitesinin yanı sıra dijital ticaretin sunduğu erişim ve lojistik imkanlarıyla da destekleniyor. Yatak, mobilya ve ankastre gibi yüksek hacimli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırılması, yerel üreticilerin ulusal ölçekte büyümesine katkı sağlıyor. Trendyol’un sunduğu fırsatlar, kadın ve genç girişimcilerin markalarını daha geniş kitlelerle buluşturmasını kolaylaştırırken, artan talep de yerel üretim ve istihdama destek oluyor.

Kayserili satıcıların Trendyol’da en çok satılan ilk 100 ürünü incelendiğinde ev tekstili, mobilya, ev düzenleme ve depolama, temizlik ve ev bakım, ev dekorasyonu ve mutfak kategorilerinin öne çıktığı görülüyor. Bu çeşitlilik, Kayseri’nin yalnızca belirli ürün gruplarında değil, ev yaşamına yönelik geniş bir üretim ve ticaret ekosistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor.




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Başlıklar :trendyolkayserie-ticaretmobilya üretimiev yaşamyatak üretimi
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