Yatırım vaadiyle 4,8 milyon TL’lik vurgun: 16 ilde Paravan-2 operasyonu

Konya merkezli 16 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik ‘Paravan-2’ operasyonu başlatıldı. 4 ayrı olayda 4 milyon 835 bin TL zarara neden olduğu belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında bir aylık işlem hacminin 284 milyon 905 bin TL olduğu tespit edildi.