Konya'da kontrolden çıkan otomobilin menfez duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet Buğra Söyler idaresindeki 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimlikler parmak izi çalışmasıyla belirlendi
Üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kişinin kimliği, parmak izi çalışması sonucunda belirlendi.
Otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Ölenlerin cenazeleri otopsi için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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