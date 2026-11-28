Bakan Uraloğlu: Bursa’da demir yolu ulaşımında tarihi ana şahit olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’yı hızlı trenle 2 saat 15 dakikada Ankara ve İstanbul’a bağlayacak Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı’nda ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, Bursa’da hızlı tren seferlerinin 2027 yılının ilk yarısında başlayacağını duyurdu.