Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa A.'nın (58) yönettiği 16 AUB 869 plakalı motosiklet ile Mutlu B.'nin yönettiği 16 KBB 39 plakalı traktör çarpıştı.
Sürücü yola savruldu
Çarpışmanın şiddetli olmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa A., yola savrularak ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili incelemeyi Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattı.
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