Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yağışların yarın (29 Kasım 2026 Pazar) saat 16.00'dan itibaren başlayacağı bildirildi.
Gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar tahmin ediliyor
Erzurum'un güneyinde yer alan Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerinde yağışların ilk etapta yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, gece saatlerinden itibaren ise kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, 30 Kasım Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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