Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), gece saatlerinde ise yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji yetkilileri 3 ayrı başlıkta uyarıda bulundu.

1000 Metre üzeri kesimlerde kar tahmini

Akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m) olması beklenen yağışların, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak zamanla 1000 metre üzeri iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmura ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

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Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Gece saatlerinde fırtına bekleniyor

Rüzgarın gece saatlerinde Erzurum'un güneyi ile Ardahan ve çevresinde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Sabah ve gece buzlanma ile don bekleniyor

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiği için sürücülerden ve vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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