Kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sıcaklık gece saatlerinden itibaren sıfırın altında 15 dereceyi gördü, ana arterlerde ve ara sokaklarda yer yer buzlanma meydana geldi.
Üniversite Kavşağı'nda zincirleme kaza
Merkez Yakutiye ilçesindeki Üniversite Kavşağı'nda, buzlanan yolda kontrolden çıkan 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasar oluşan kazanın ardından kavşakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçlar çekici yardımıyla kaldırılınca normale döndü.
Polis ekipleri, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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