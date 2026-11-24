Erzurum'da 7. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Dengesini kaybederek pencereden düşen Necati Ok (73), Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 7 katlı TOKİ konutunun üst katında ikamet ediyordu.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini sağlık ekipleri belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze morga kaldırıldı.
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