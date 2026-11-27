Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor, söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.
Bursa'da bir yem tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın saat 5.30 sularında çıktı.
IHA
Yangın tahıl kurutma makinesinde başladı
Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde, tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
IHA
Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi.
IHA
Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi.
IHA
Tesisteki tahıllar yandı
Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangının ardından tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.
IHA
Bursa'da yem tesisinde çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangına itfaiye müdahalesi sürüyor.
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