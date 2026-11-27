Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kilo 600 gram kubar esrar ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Refahiye ilçesindeki uyuşturucu operasyonu, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında düzenlendi.
Odada iklimlendirme sistemi kurulmuştu
İklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 15 gram kenevir tohumu ve 3 cep telefonunun yanı sıra 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi ile 15’e 12 metrelik oda içerisinde kurulu iklimlendirme sistemi ve ekipmanları ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı, ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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