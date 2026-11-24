Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına konu olan sokakta yaya bir kadın rüzgar ve kar altında yürüyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don olayına karşı Erzincan ve çevresindeki vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Yağmur, sağanak ve kar etkili olacak

Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde öğle saatlerinden sonra, bölge genelinde ise akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına, buzlanma ve don uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 kilometre hızla, gece saatlerinde ise yer yer 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtildi.

Kuvvetli yağışın sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilen açıklamada, kuvvetli rüzgarın ise çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Özellikle Erzurum'un güneyi ile Ardahan ve çevresinde gece saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.

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