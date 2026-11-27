Meteorolojiden Erzincan ve çevresi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.