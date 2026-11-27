Ergan Kayak Merkezi'nde görev yapan pist güvenliği personeline,
Erzincanİl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından telesiyejde kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.
Kayak merkezinde yaşanabilecek telesiyej arızası ve olası mahsur kalma durumlarında uygulanacak kurtarma ve tahliye yöntemlerinin anlatıldığı eğitim, Erzincan Valiliği Pist Güvenliği personeline yönelik düzenlendi.
Telesiyejde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve olası acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması, JAK ekiplerinin verdiği eğitimle amaçlandı.
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