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Trump Zuckerberg'ten intikam alacak mı?

Trump Zuckerberg'ten intikam alacak mı?

Lokman Özdemir
15:056/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mark Zuckerberg - Donald Trump
Mark Zuckerberg - Donald Trump

Donald Trump’ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçilmesi, 2021 yılında Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginliği yeniden gündeme getirdi. Trump’ın, 2020’de Joe Biden’a kaybettiği seçimde Facebook üzerinden algı oluşturduğunu öne sürerek Zuckerberg’i suçlamasının ardından, şimdi Beyaz Saray’a geri dönmesiyle neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünyanın merakla takip ettiği ABD'deki 'başkanlık' seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday
Donald Trump
, Demokrat rakibi
Kamala Harris
karşısında ikinci dönem başkanlık zaferini ilan etti.

47. ABD Başkanı olan Trump'ın tekrar seçilmesi, eski tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.



Meta'dan intikam alacak mı?


Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerin ardından yargı süreciyle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte, seçime Facebook üzerinden müdahale edildiğini iddia ederek Meta CEO'su
Mark Zuckerberg
'i suçlamıştı.




Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte, Zuckerberg'e karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Şimdiden, Zuckerberg için zor bir dönemin başlayacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı.



"Hayatını hapiste geçirecek"


  • Ağustos ayında yayımladığı kitabında, Zuckerberg'in 2020 seçimlerinde kendisine komplo kurduğunu öne süren Trump, böyle bir girişimin tekrar edilmesi halinde Meta CEO'sunun hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini iddia etmişti.

Trump, ayrıca kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, başkan seçildiği takdirde seçimle ilgili suistimallerin peşini bırakmayacağını ve bu tür eylemleri sert yaptırımlarla cezalandıracağını belirtmişti


Trump söz konusu paylaşımında,
"Kim olduğunuzu zaten biliyoruz. Yapmayın, Zuckerberg dikkatli olun!"
ifadelerine yer vermişti.

#Donald Trump
#Mark Zuckerberg
#Meta
#ABD

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