Trump Zuckerberg'ten intikam alacak mı?

Donald Trump’ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçilmesi, 2021 yılında Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginliği yeniden gündeme getirdi. Trump’ın, 2020’de Joe Biden’a kaybettiği seçimde Facebook üzerinden algı oluşturduğunu öne sürerek Zuckerberg’i suçlamasının ardından, şimdi Beyaz Saray’a geri dönmesiyle neler olacağı merakla bekleniyor.
47. ABD Başkanı olan Trump'ın tekrar seçilmesi, eski tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.
Meta'dan intikam alacak mı?
Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte, Zuckerberg'e karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Şimdiden, Zuckerberg için zor bir dönemin başlayacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı.
"Hayatını hapiste geçirecek"
- Ağustos ayında yayımladığı kitabında, Zuckerberg'in 2020 seçimlerinde kendisine komplo kurduğunu öne süren Trump, böyle bir girişimin tekrar edilmesi halinde Meta CEO'sunun hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini iddia etmişti.
Trump, ayrıca kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, başkan seçildiği takdirde seçimle ilgili suistimallerin peşini bırakmayacağını ve bu tür eylemleri sert yaptırımlarla cezalandıracağını belirtmişti