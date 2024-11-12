İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına neşter: Terör devletini panikleten Trump'ın sağ kolu olan Lübnanlı iş adamı kim?

Trump'ın Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance de geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olabileceğini söylemiş ve "Bizim çıkarımız İran'la savaşa girmemek" demişti.





Trump'ın ikinci dönem planı olan Project 2025 İran'a yaptırım çağrısında bulunurken askeri eylemi ise kesinlikle önermiyor hatta ABD'nin Arap müttefiklerinin kendilerini İran tehditlerinden korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini savunuyor.





Trump'ın Orta Doğu politikası ne olacak?

"Kimse Trump'ın bu sefer nasıl yöneteceğinden emin değil" diyen The Economist ise Trump'ın geçtiğimiz ay Lübnan'a barış getireceğine yönelik verdiği söze dikkat çekiyor. Peki, Trump İsrail'in askerlerini geri çekmesini ve ateşkesi kabul etmesini mi talep edecek? Yoksa Hizbullah'ı tamamen ortadan kaldırma umuduyla daha geniş bir kara işgalini mi destekleyecek?





Cevap Trump'ın danışmanında gizli

Cevabın Trump'ın danışmanlarına bağlı olduğunu vurgulayan The Economist, Netanyahu, Bay Trump'ı ikna etmeyi umuyor ancak ilişkileri gergin: Seçilen başkan, 2020'den beri İsrail başbakanına karşı kin besliyor. Netanyahu Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken Trump hala sonuca itiraz ediyordu." dedi.





Kilit isimdamat

Trump'ın kızı Tiffany 2022'de zengin bir Lübnanlı asıllı Amerikalı iş insanı olan Michael Boulos ile evlendi.





Tiffany Trump genel olarak siyasi ilgi odağından uzak durmasına rağmen babasının adaylığını görmek için 2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ne katıldı ve daha önce 2016 ve 2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi etkinliklerinde konuşma yapmıştı.





Tiffany Trump'ın kayınpederi Massad Boulos





Trump'ın Orta Doğu danışmanı: Dünür Massad Boulos

Michael Boulos'un babası Massad Boulos ise başkana Orta Doğu konusunda danışmanlık yapıyor. Trump'ın Lübnan'a yönelik ilgisi ise buradan geliyor. Massad Boulos, Trump'a Michigan eyaletindeki etkili Arap-Amerikan topluluğuyla ilgili konularda yardımcı olan Lübnan asıllı bir iş adamı.





Trump'tan torun müjdesi

Donald Trump, geçtiğimiz ay iki kızından biri olan Tiffany Trump'ın eşi Michael Boulos'tan ilk çocuğunu beklediğini duyurmuştu. Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada bu haberi veren Trump, Tiffany Trump'ın kayınpederi Massad Boulos'a teşekkür etmişti.









Zafer konuşmasında yanındaydı

Trump'ın 6 Kasım'da yaptığı zafer konuşmasında da yanında beş çocuğu, onlardan dördünün eşi ve 10 torunu sahneye çıktı. Bu isimlerden birisi de Tiffany'nin eşi Michael Boulos'tu.





Massad Boulos'a müzakere görevi

Massad Boulos, 5 Kasım başkanlık seçiminden günler önce verdiği bir röportajda, yeni yönetimde Lübnan'ın en önemli dosyalarından sorumlu kişi olarak görev alacağını ve İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için Beyrut'la müzakere etmekle görevlendirileceğini açıkladı.





Boulos yerel bir Lübnan kaynağına yaptığı açıklamada "Ben bir anlaşmaya varmak için Lübnan tarafıyla müzakere etmekten sorumlu olacağım ve Trump da İsraillilerle müzakere etmesi için İsrail dosyasına aşina birini atayacak" ifadelerini kullanmıştı.





Trump'ın Arap Amerikalılarla bağlantısı

Boulos, Trump'ın seçimlerde Arap Amerikalılar arasında önemli bir üstünlük elde etmesine yardımcı oldu. Boulos'un Trump döneminde İsrail ve Lübnan ile müzakerelerde görevlendirilmesi bekleniyor. Bu da mevcut Başkan Joe Biden için aynı görevi yapan Amos Hochstein'ın yerine geleceğini işaret ediyor.





Boulos bir diğer röportajında Trump'ın "kapsamlı bir bölgesel barış anlaşması yoluyla Lübnan'daki yıkıma son vereceğini" söylemişti.



