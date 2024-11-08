AB Trump dönemine hazırlanıyor: Dik durmalıyız müzakere kolay olmayacak

"ABD seçimlerinin sonuçlarını tartıştık. ABD bizim en büyük ekonomik ve ticaret ortağımız. Eşsiz tarihi bağları paylaşıyoruz. Yeni yönetimle en başından iyi ilişkiler inşa etmek çok önemli."

"ABD seçimlerinin sonuçlarını tartıştık. ABD bizim en büyük ekonomik ve ticaret ortağımız. Eşsiz tarihi bağları paylaşıyoruz. Yeni yönetimle en başından iyi ilişkiler inşa etmek çok önemli."

Trump'la görüşmesinde önemli bir konunun da LNG olduğunu anlatan von der Leyen, "Rusya'dan çok fazla LNG alıyoruz. Neden bunu bizim için daha ucuz olan ve enerji fiyatlarımızı düşüren Amerikan LNG'siyle değiştirmeyelim. Bu ticaret açığıyla da ilgili tartışabileceğimiz bir konu." dedi.