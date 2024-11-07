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FETÖ’cüleri yerlerinden zıplatacak Trump beklentisi: Tek beklentim Türkiye’ye iade edilmeleri

FETÖ’cüleri yerlerinden zıplatacak Trump beklentisi: Tek beklentim Türkiye’ye iade edilmeleri

Semih Bozkuş
23:137/11/2024, Perşembe
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ebuseleme Gülen, yeni kurulacak Trump hükümetinden 'terörist abilerini' Türkiye'ye iade etmesi temennisinde bulundu.
Ebuseleme Gülen, yeni kurulacak Trump hükümetinden 'terörist abilerini' Türkiye'ye iade etmesi temennisinde bulundu.

ABD'de Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülen, Trump'ın seçimi kazanmasına sevinerek, "Artık tek beklentim terörist abilerimizi Türkiye’ye iade etmesi ve süreci bitirmesi." ifadelerini kullandı. Yeğen Gülen'in 'terörist abilerimizi' tanımlaması ise dikkat çekti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan
60. başkanlık seçimleri
resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı
Donald Trump
'ın zaferiyle sonuçlandı.

20 Ocak'ta görevini devralacak olan Trump, ülkenin 47'nci başkanı olacak.

Başkanlık yarışında yaptığı zafer konuşmasında '
savaşları sona erdireceğini
' ve yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını ifade eden Trump'ın bu çıkışıyla dünya ile kuracağı ilişkiler merak edilmeye başlandı.
Merak edilen bir diğer konu ise
ABD
'nin, ülkedeki varlığını sürdüren
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)
karşı alacağı tavır oldu.

ABD, Türkiye'nin talepleri karşısında somut bir adım atmadı

Bilindiği üzere Türkiye,
15 Temmuz darbe girişimi
nin ardından defalarca ABD'ye
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi
ne ilişkin birçok dosya göndermiş ancak karşı taraf her seferinde bir somut adım atmamıştı.
15 Temmuz darbe girişimi
yle
FETÖ
'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri paylaşan Türkiye,
elebaşı Gülen
'in haricinde örgüt üyelerinin de iadesini talep eden dosyaları ABD makamlarına iletmişti.
Türkiye-ABD ilişkilerinin önemli bir gündem maddesini oluşturan
FETÖ
konusunun yeni kurulacak
Donald Trump
hükümetiyle nasıl şekilleneceği merak edilirken, örgüt elebaşı
Fetullah Gülen
'in yeğeni
Ebuseleme Gülen
'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Tek beklentim Türkiye’ye iade edilmeleri"

ABD'deki başkanlık seçimlerinin gecesinde X hesabından paylaşımda bulunan yeğen Gülen, Trump'ın seçim galibiyetine 'şükrederek', "
Artık tek beklentim terörist abilerimizi Türkiye’ye iade etmesi ve süreci bitirmesi.
" ifadelerini kullandı.

Türkiye, FETÖ'ye karşı ilk adımı ABD'ye gönderdiği dört dosya ile başlattı

Türkiye Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlatmıştı.

Yazışmaların ardından ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2016'da Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Türkiye'ye gönderdiği mektupta, Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gönderilmesi ya da ABD Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önermişti.

Türkiye Adalet Bakanlığının cevabında ise ilk olarak ABD'den bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edilmişti.

ABD heyetiyle ilk görüşme

Bunun üzerine Türkiye'ye gelen ve ABD Adalet Bakanlığından 3, ABD Dışişleri Bakanlığından 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyet, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 22-23 Ağustos 2016'da görüşmeler yapmıştı.

Böylece, Amerikalı ve Türk yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen ve örgütle ilgili ilk kez bir araya gelmişti.



#Ebuseleme Gülen
#FETÖ
#ABD
#Seçim
#Donald Trump

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