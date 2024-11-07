FETÖ’cüleri yerlerinden zıplatacak Trump beklentisi: Tek beklentim Türkiye’ye iade edilmeleri

ABD'de Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülen, Trump'ın seçimi kazanmasına sevinerek, "Artık tek beklentim terörist abilerimizi Türkiye’ye iade etmesi ve süreci bitirmesi." ifadelerini kullandı. Yeğen Gülen'in 'terörist abilerimizi' tanımlaması ise dikkat çekti.
20 Ocak'ta görevini devralacak olan Trump, ülkenin 47'nci başkanı olacak.
ABD, Türkiye'nin talepleri karşısında somut bir adım atmadı
"Tek beklentim Türkiye’ye iade edilmeleri"
Türkiye, FETÖ'ye karşı ilk adımı ABD'ye gönderdiği dört dosya ile başlattı
Türkiye Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlatmıştı.
Yazışmaların ardından ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2016'da Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Türkiye'ye gönderdiği mektupta, Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gönderilmesi ya da ABD Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önermişti.
Türkiye Adalet Bakanlığının cevabında ise ilk olarak ABD'den bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edilmişti.
ABD heyetiyle ilk görüşme
Bunun üzerine Türkiye'ye gelen ve ABD Adalet Bakanlığından 3, ABD Dışişleri Bakanlığından 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyet, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 22-23 Ağustos 2016'da görüşmeler yapmıştı.
Böylece, Amerikalı ve Türk yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen ve örgütle ilgili ilk kez bir araya gelmişti.