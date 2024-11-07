Gülen’in yeğeni ABD’de teğmen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in küçük yeğeni Hansa Zeynep Kalaç ve örgütün ‘Ali Heyet’inde görevli Adem Kalaç’ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın, ABD Ordusu’nda subay olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın, New Jersey'de bulunan ve ABD Ordusu’na subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu öğrenildi.





Hayrettin Kalaç

EBRU TV'NİN YÖNETİCİSİYDİ

Terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Gülen’in ailesinden olanların konforlu ve lüks yaşamları da ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru TV'nin yöneticiliğini yaptı.





TÜRKYOLU'NUN BACANAĞI

4 çocuğu bulunan Adem Kalaç, Fetullah Gülen'in özel hizmetinde bulunan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı çıktı. Damat kadrosunda örgütün yöneticisi olan Adem Kalaç, örgütün elebaşı Gülen’in cenazesinde tabutu bekleyen ve miras toplantısında yerini alan isimlerden biri olduğu iddia edildi.











