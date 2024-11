Gülen’in yeğeni ABD’de teğmen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in küçük yeğeni Hansa Zeynep Kalaç ve örgütün ‘Ali Heyet’inde görevli Adem Kalaç’ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın, ABD Ordusu’nda subay olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın, New Jersey'de bulunan ve ABD Ordusu’na subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu öğrenildi.