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Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 8 kişi yakalandı

Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 8 kişi yakalandı

09:036/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
DHA
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FETÖ elebaşının ölümünün ardından propaganda yapan 8 zanlı yakalandı.
FETÖ elebaşının ölümünün ardından propaganda yapan 8 zanlı yakalandı.

İstanbul'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, Gülen'i öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, sosyal medya hesaplarından Gülen'i övecek şekilde paylaşımlar yapan hesap sahiplerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine bu sabah saat 06.40'ta baskın düzenlendi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


#İstanbul
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