Putin'in akıl hocasından olay Trump yorumu: Son savaşlarını da kaybettiler

Aleksandr Dugin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Dugin "Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Küreselciler son savaşlarını kaybettiler" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin'in de akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı
Aleksandr Dugin
dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump'ın yeniden başkan seçilmesini mutlulukla karşıladı
"Dünya artık eskisi gibi olmayacak, küreselciler son savaşlarını kaybetti"
dedi.
Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump hakkında akıl karıştıran bir açıklama yaptı.
Trump'ın zaferiyle dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını söyleyen Dugin, küreselcilerin son savaşlarını kaybettiğini iddia etti. Dugin
"Gelecek artık açık ve bu durum beni mutlu ediyor. Geleneksel değerlere aykırı olanların üstünlük sağlama dönemi sona erdi"
ifadelerini kullandı.
"Onlar için son gerçekten yakın"
"Onlar için son gerçekten yakın"
Trump'ın başkan olmasının tek kutuplu küreselleşmenin nihai sonucu olduğunu ifade eden Dugin
"Trump bir lütuf değil, hâlâ Ukrayna’nın tamamını geri almak gibi zor bir görevimiz var"
dedi.
Dugin, bazı uzmanların haklı olarak durmadan uyardığını dile getirerek
"Eğer bu gerçekleşir ve Trump kazanırsa, bu küresel sistem için sonun başlangıcı olacak diyorlardı. Görünen o ki, onlar için son gerçekten yakın"
dedi.
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