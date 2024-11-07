Rusya'dan ABD'ye net mesaj: Konuşmak izole olmaktan daha iyi

"Amerikan seçkinleri, uluslararası arenada rakipleri ezme, böylece Amerikan hakimiyetini sorgulayan herhangi birinin ortaya çıkmaması gerektiği yönünde ideolojiyi benimsiyor. Bu ideoloji, Amerikalılar arasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yeni teklifler olursa göreceğiz. Bu ilişkileri bozan biz değiliz. Dolayısıyla bu ilişkileri de canlandırma teklifini yapmak bize düşmez. Ancak hangi noktada olduğumuzu ve hangi yönde ilerleyeceğimizi istişare etmek için inisiyatif olursa buna yanıt vereceğiz"