Rusya'dan ABD'ye net mesaj: Konuşmak izole olmaktan daha iyi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yeni yönetimiyle temaslarına yönelik "Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik. Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyi" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaptığı ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
Lavrov ile Nurtleu, iki Bakanlık arasında 2025-2026'yı kapsayan işbirliği planını imzaladı.
Lavrov, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Bakan Lavrov, Tokayev ve Nurtleu ile yaptığı görüşmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Kasım'da Astana'ya yapacağı ziyaretin hazırlığı, ikili ilişkiler ve Avrasya platformlarında işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını aktardı.
"Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik"
Lavrov, Rusya'nın, ABD'nin yeni yönetimiyle temasları yönündeki soruya ise "Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik. Putin, bu yaklaşımımızı her zaman dile getiriyor. Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyi" cevabını verdi.
ABD ile ilişkilerdeki sorunların "derin" olduğunu belirten Lavrov, şöyle devam etti:
Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin atanması konusuna da değinen Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya'ya yeni büyükelçisini atamak isteyeceği öngörüsünde bulunarak "Bu konuda herhangi bir engel koymayacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Lavrov, ABD'ye yeni Rus büyükelçisinin atanmasıyla ilgili sürecin yakınlarda tamamlanacağını dile getirdi.