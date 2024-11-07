Vladimir Putin'den Donald Trump'a seçim tebriği

Vladimir Putin - Donald Trump (Foto: Arşiv)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ı tebrik etti. Trump ile diyaloğa hazır olduğunu ifade eden Putin, "Trump'ın suikast girişimi sırasındaki davranışından etkilendim, cesurdu." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik ederek, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
Putin, Soçi'de katıldığı Valday Tartışma Forumu'nda konuştu.
Konuşmasında ABD'deki seçimlere değinen Putin,
Donald Trump
'ı tebrik etti.
"Trump ile konuşmaya hazırım"
"Trump ile konuşmaya hazırım"
Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirten Putin, ABD'nin yeni seçilen başkanına ilk döneminde zorbalık yapıldığını belirterek, "
Trump'ın suikast girişimi sırasındaki davranışından etkilendim, cesurdu.
" dedi.
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