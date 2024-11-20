Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar da eşlik etti.

Bölgeyi işgal eden İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu burada yaptığı açıklamada, saldırılar bittikten sonra Hamas'ın Gazze'yi "yönetmeyeceğini" savundu.

Basın Ofisinden paylaşılan görüntüde, Gazze'deki yıkımı ve İsrail ordusunun saldırısı sonrası bir bölgeden yükselen dumanları gösteren anlara da yer verildi.

ESİRLERİ KURTARANLARA ÖDÜL VADETTİ

Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak” dedi.

NETZARİM KORİDORU

Netzarim Koridoru, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparmış durumda.

İsrail ordusunun her geçen gün genişlettiği bu koridor nedeniyle kuzeyde yerinden olan ve güneye göç etmek zorunda kalan Filistinliler bölgelerine geri dönemiyor.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için yapılan dolaylı müzakerelerde mutabakat için İsrail askerlerinin Netzarim'deki işgalinin kalıcı olması şartını getirmişti.











