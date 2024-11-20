Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar da eşlik etti.
Basın Ofisinden paylaşılan görüntüde, Gazze'deki yıkımı ve İsrail ordusunun saldırısı sonrası bir bölgeden yükselen dumanları gösteren anlara da yer verildi.
Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak” dedi.
Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için yapılan dolaylı müzakerelerde mutabakat için İsrail askerlerinin Netzarim'deki işgalinin kalıcı olması şartını getirmişti.