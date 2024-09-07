Gazze'yi boşaltacak: Philadelphi ısrarı bu yüzden

İşgalci güç İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır ile var olan Camp David Anlaşmasını riske atmayı dahi göze aldığı Philadelphi (Selahaddin) Koridoru'nu işgal etme ve kalıcı olma kararının ardında kan donduran bir plan olduğu değerlendiriliyor. Bilindiği üzere, 7 Ekim sonrası Gazze'yi hedef alan soykırım politikasının saç ayaklarından birini bölgede yaşayan çoğu kadın ve çocuk 2,3 milyon Filistinli'yi Mısır'ın Sina bölgesine taşıma idi. İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından imzalanan "etnik temizlik" planı, Kasım 2023'te sızdırılmasıyla Mısır'ın ve bölge ülkelerinin büyük tepkisini çekti. Planın sızmasının ardından İsrail geri adım atsa da, uygulama konusunda hâlâ kararlı olduğu düşünülüyor. Özellikle Netanyahu'nun iki aşırı sağcı ve terör zanlısı ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de yeniden işgal birimlerinin kurulması istediği biliniyor. Mısır daha önce söz konusu tehcir planını "Savaş ilanı" sayacağını açıklamıştı.





KARAKOLLAR KURULUYOR

İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırında tampon bölge olarak kurulan Philadelphi kalıcı olmak amacıyla, yeni bir yol yaptığı ve bazı askeri karakollar kurduğu biliniyor. Bu da işgalci gücün, Mısır sınırına giriş ve çıkışlara ilişkin tam denetimi hedeflediğini gösteriyor. İşgalci gücün bu denetim gücünü sadece Gazze'ye insan ve mal girişini değil aynı zamanda çıkışı da kontrol etmek amacıyla kullanmak istediği değerlendiriliyor.





İŞGAL KOMUTANIYLA YÖNETECEK

İşgalci güç geçtiğimiz günlerde Gazze'nin askeri yönetimi ve "insani faaliyetlerin" sürdürülmesi" amacıyla Tuğgeneral Elad Gorden'i "İşgal Komutanı" olarak atadı. İşgalci gücün Gazze'deki Filistinlileri sürekli tahliye kararları yayınlamak ve insani yardımı kısıtla tutmak suretiyle yormak ve bölgeyi terk etmeye zorlamak istediği biliniyor.





TEHCIRE ZORLAYACAK

İşgalci gücün stratejik alan üzerinde kontrolünü pekiştirmesiyle koridor üzerinden açılacak ve Mısır ordusunun denetiminden uzaklaştıracak yollar üzerinden Filistinlileri Sina Yarımadasına itme politikasının hayata geçirilmesi bekleniyor.





MISIR'I BASKI ALTINA ALDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın silahlanmasından Mısır'ı sorumlu tutan bir açıklama yapmıştı. Netanyahu, Mısır'dan Gazze'ye uzandığını iddia ettiği tüneller sebebiyle Kahire yönetimini yeterli tedbir almamakla suçlamıştı. İsrail Başbakanı'nın amacının, Kahire üzerinde baskı oluşturarak, işgalci gücün Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi üzerinde kontrolüne ses çıkartmamasını sağlamak ve pasifize etmek olduğu değerlendiriliyor.





KUZEYI INSANSIZLAŞTIRACAK

İşgalci güç aynı zamanda Gazze'nin kuzeyini de tamamen insansızlaştıracak bir planı uygulamaya koymaya hazırlanıyor. İsrail ordusunda görev yapan eski generallerin hazırladığı plana göre Filistinlilerin tehcirinin ardından bölgenin kuşatılması ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercihe zorlanması sağlanacak. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve tüm mahalleler de kapalı askeri bölge olacak. Söz konusu planın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ve diğer tüm bölgelerinde de tekrarlanmasının mümkün olacağını da belirtildi.





EL-MEVASI'YE SIKIŞTIRDI

İşgalci güç, Gazze Şeridi'nin güneyinde gerçekleştirdiği saldırılar ve tahliye emirleri ile de on binlerce Filistinliyi el-Mevasi adlı çölden ibaret bölgeye sıkıştırmış durumda. Gıda, su ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığı bölgede binlerce Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.





SINA'DA ARINMIŞ BÖLGE

Kasım ayında sızdırılan İsrail istihbarat bakanlığı belgesine göre, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli sürgün edildikten sonra, Sina Yarımadasının kuzeyinde kalıcı topluluklar inşa edilmeden önce başlangıçta çadır kentlere yerleştirilecek. Birkaç kilometre genişliğinde askeri bir "arınmış bölge" Gazze'ye geri dönüşü engelleyecek.





ÜRDÜN: SAVAŞ iLANI KABUL EDERIM

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirtti. Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün'ün, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik baskınlarıyla ilgili dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığını ifade eden Safedi, bu dosyaların sunulacağı makama ilişkin bilgi vermedi. Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş ilanı" olarak kabul edileceğini vurguladı.



