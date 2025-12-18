Refah’ta işgal şehri: ABD ve İsrail projeye hız verdi

ABD yönetimi, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için bir taraftan İsrail’e baskı kurarken, öbür taraftan Gazze’nin güneyindeki Refah’ta İsrail’in istediği gibi bir inşa projesine hazırlanıyor. İsrail’de yayın yapan Walla internet sitesinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolü altındaki Sarı Hat’ın içinde kalan Refah’ta, yeni bir kent kurulması için ön protokoller tamamlandı. Kenti parçalara ayıracak projeye ABD’de yeşil ışık yakarken, Trump tarafından verilecek son onay sonrasında İsrail’in mühendislik faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. Yerinden edilen Filistinlilerin ne şartlar altında ve ne zaman döneceği meçhuliyetini korurken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Sarı Hattı yeni sınır ilan ederek Refah’ı ve dışarda kalan diğer bölgeleri işgal etme niyetleri olduğunu açık etmişti. Projenin, ABD’de kaçak göçmenlerin tutulması için inşa edilen “Timsah Alcatraz” gözaltı merkezinin kurucuları olan ABD’li firmalar tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu firmaların başında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski yardımcısı Jared Kushner bulunuyor.





MÜHENDİSLER ONAY BEKLİYOR

Walla’da yer alan habere göre, ateşkesin gözlemlenmesi için kurulduğu söylenen Gazze yakınlarındaki Kiryat Gat yasa dışı Yahudi yerleşiminde üs kuran ABD’li yetkililer ile işgalci İsrail hükümeti, Refah’ta yeni bir kent kurulması konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardı. Gazze’nin güneyinde İsrail’e ait çok sayıda mühendislik ekiplerinin biriktiğine işaret edilen haberde, mühendislerin bölgede coğrafi ve teknik analizler yapmak için İsrail ve ABD’den yeşil ışık bekliyor. Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasında İsrail ordusunun tamamen bölgeden çekilmesi ön görülüyor ancak İsrail hükümeti, Sarı Hat’tan çekilmemekte ısrar ederken bu tür inşa projeleriyle de bölgeyi ateşkes sonrasında da kontrol etmek istediğini ortaya koyuyor.





1,7 MİLYAR DOLARLIK KÂR

The Guardian gazetesinin konuya ilişkin yayınladığı habere göre, ABD’nin güneyindeki Florida'nın "Timsah Alcatraz" lakaplı gözaltı merkezinin arkasındaki ABD'li yüklenici firma, Gazze'ye yapılan yardım akışını yönetmek için 1,7 milyar dolar değerinde bir teklif sundu. Haberde, Gotham LLC şirketinin Gazze'ye yardım akışını denetlemek için "içeriden bir bağlantıya" sahip olduğu ancak şirketin sahibi Matt Michelsen’in, ihale sürecinden çekilmeye karar verdiği iddia edildi. Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre ise planın öncülüğünü Trump'ın damadı Jared Kushner ve Gazze'deki yardımcısı Amerikalı haham Aryeh Lightstone'ın liderliğindeki bir ekipte çalışan iki genç Amerikalı siyasi atama yapıyor.





FİLİSTİNLİLER İÇİN TOPLAMA KAMPI

Gazze’nin yeniden inşası için ön görülen firmaların daha önce Florida’da göçmenlerin yerleşitirilmesi bir toplama merkezi kurmuş olması dikkat çekiyor. Gotham LLC, bu yılın başlarında Florida Everglades'te "Timsah Alcatraz'ı" olarak adlandırılan bir göçmen gözaltı merkezi inşa etmişti. Bölgeden göçen Filistinlilerin akıbeti meçhuliyetini korurken, 2,3 milyon Filistinli için kıyı şeridinde bir toplama kampı inşaa edilmesinden endişe duyuluyor. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında açıkça belirtilmesine rağmen Gazze’den çekilmezken bu bölgeyle birlikte Gazze’de kendisi için bir coğrafi derinlik oluşturmayı tasarlıyor.











