İsrail'den Yunan ve Rum yönetimleriyle gizli 'Türkiye' toplantıları: Çok güçlendiler etkimiz azalıyor

Türkiye’nin son dönemde Suriye ve Doğu Akdeniz’de izlediği politikalar bölgedeki güç dengelerini değiştirirken, artan askeri ve stratejik etki bazı ülkelerde ciddi rahatsızlık yarattı.

Sahadaki hamleler, çıkarları Türkiye ile örtüşmeyen başta İsrail ve Yunanistan'ı endişelendirdi.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre; İsrail, Türkiye’nin bölgede yükselen gücünden duyduğu kaygı nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde biri Tel Aviv’de, diğeri İsrail dışında olmak üzere Yunan, Rum ve İsrailli üst düzey askeri yetkililer arasında iki ayrı toplantı gerçekleştirildi.

"Ankara'ya 'cevap' için bir araya geldiler"

Görüşmelerde Doğu Akdeniz’e ilişkin kritik başlıkların ele alındığı, toplantıların ise İsrail’in talebiyle Ankara’nın bölgedeki planlarına bir “cevap” niteliği taşıdığı belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen yetkililer, İsrail’in özellikle Türkiye’nin Akdeniz’deki hava sahası ve hava rotaları üzerindeki etkisini artırma ihtimalinden ciddi biçimde rahatsız oldu.

"Yunanistan – Kıbrıs – İsrail Türkiye ve Doğu Akdeniz Koordinasyonu" başlıklı haber.

"Türkiye hava varlığını güçlendiriyor, etkimiz azalacak"

Tel Aviv yönetiminin, Türkiye’nin hava varlığını güçlendirmesi, radar ve hava savunma sistemlerini yoğunlaştırması halinde Doğu Akdeniz’de hareket alanının daralabileceği endişesini Yunanistan ve GKRY’ye açıkça ilettiği kaydediliyor.

Bu kaygıların, Türkiye’nin güneyi ve Suriye sahasındaki gelişmelerle daha da arttığına dikkat çekiliyor.

"Türkiye'nin adımlarıyla Suriye ve İran'a müdahalemiz sınırlanır"

İsrailli yetkililer, Türkiye’nin olası adımlarının sadece Doğu Akdeniz’de değil, Ortadoğu genelinde de İsrail’in askeri manevra kabiliyetini etkileyebileceğini değerlendiriyor. Özellikle İsrail savaş uçaklarının Suriye ve İran’a yönelik uçuşlarının sekteye uğrayabileceği ihtimali, Tel Aviv’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Bu endişeler doğrultusunda İsrail, Yunanistan ve GKRY ile askeri işbirliğini derinleştirme yoluna gitti. Geçtiğimiz hafta İsrail piyade birlikleri Yunanistan’ın Kilkis kentine gelerek Yunan ordusuna bağlı 71. Hava İndirme Tugayı ile meskun mahal tatbikatı gerçekleştirdi. Ayrıca İsrail’in, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Iniochos” hava tatbikatına da katılacağı bildirildi.







