Barzani yönetiminden barışa dinamit: Suriye'de SDG ile krize kapı aralayacak talep

Neçirvan Barzani Suriye'de YPG/PKK'nın silah bırakmasını şarta bağladı.
Mesud Barzani'nin Şırnak'taki provokatif görüntüleri büyük tepki çekerken Kuzey Irak yönetiminden Suriye ile ilgili bir açıklama geldi. IKYB Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de yeni yönetimin ademi merkeziyetçi (yerel yönetimin güçlü olması) bir yapıda olması gerektiğini söyleyerek, "SDG olağanüstü bedeller ödedi. Entegrasyon garantisi olmadan silah bırakmaları beklenemez." açıklamasında bulundu.
Terörsüz Türkiye süresi tüm hızıyla devam ederken Mesud Barzani'nin Şırnak'ta korumalarıyla verdiği görüntüler Ankara'nın tepkisini çekmişti. Hem Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
hem de MHP lideri
Devlet Bahçeli
yaşananları eleştirmiş İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Skandal görüntüler gündemdeki yerini korurken Kuzey Irak yönetiminden garip bir açıklama daha geldi.
Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı
Neçirvan Barzani
, The Spectator Australia dergisine verdiği röportajda Suriye ile ilgili görüş bildirdi.
"İktidar ademi merkeziyetçi olmalı"
Barzani, Şam'daki yeni yönetimi değerlendirirken, "Ahmed Şara, Suriye için son şanstır." ifadelerini kullandı. Suriye'nin çoğulcu, dini ve etnik açıdan çeşitli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Barzani,
"İktidarın ademi merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor. Hristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, seküler Sünni Araplar ve diğer tüm ortaklar, yeni Suriye'de eksiksiz ve tam olarak temsil edilmelidir."
dedi.
"SDG büyük bedeller ödedi"
Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonuna dair de görüş belirten Neçirvan Barzani,
"Bu güçler olağanüstü bedeller ödedi. Onlardan silahlarını bırakıp üniformalarını çıkarıp entegrasyonları için hiçbir garanti verilmeden bireysel olarak topluma karışmalarını bekleyemezsiniz."
ifadelerini kullandı.
Barzani, bu noktada ademi merkeziyetçiliğin, Şara'nın güçlerine karşı hayati bir
'denge unsuru'
olacağını iddia etti.
Ademi merkeziyetçilik ne demek?
- Ademi merkeziyetçilik, merkezi yönetimin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına deniyor. Bu da merkezi otoritenin zayıflaması, yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamına geliyor.
