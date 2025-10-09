Porsche'nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509'a geriledi.

Buna göre,

"Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında özellikle lüks segmentte zorlu pazar koşulları ve Çin pazarındaki yoğun rekabet yer alıyor."

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 64 bin 446'ya ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 16 azalarak 22 bin 492'ye indi.