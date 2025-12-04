Özel yurtların yarısı boş

Mustafa Özgül, “246 bin kapasitemiz var ve bunun yarısı şu anda dolu” dedi. 2025-2026 döneminde KYK yurtlarına 374 bin 17 geçerli başvuru geldiğini söyleyen Özgül, bu öğrencilerin 358 bin 792’sinin yerleştirildiğini, yani yüzde 97’lik bir yerleştirme oranı sağlandığını açıkladı. Deprem nedeniyle 41 bin yatak kapasitesinin hizmete kapatıldığını, elverişsiz yurtların fiziki şartlarının yenilendiğini ve kapasitenin kısa sürede tam olarak hizmet verecek noktaya geleceğini vurguladı. Deprem sonrası AFAD belgeli ağır ve orta hasarlı konutlarda kalan 28 bin 779 öğrenciye KYK yurtlarında ücretsiz barınma imkânı sunulduğunu belirten Özgül, toplamda 36 bin dezavantajlı öğrencinin bu hizmetten yararlandığını ifade etti.