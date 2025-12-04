Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel yurtların yarısı boş

Özel yurtların yarısı boş

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Meclis’te milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede, özel yurtlarda doluluk oranının yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Mustafa Özgül, “246 bin kapasitemiz var ve bunun yarısı şu anda dolu” dedi. 2025-2026 döneminde KYK yurtlarına 374 bin 17 geçerli başvuru geldiğini söyleyen Özgül, bu öğrencilerin 358 bin 792’sinin yerleştirildiğini, yani yüzde 97’lik bir yerleştirme oranı sağlandığını açıkladı. Deprem nedeniyle 41 bin yatak kapasitesinin hizmete kapatıldığını, elverişsiz yurtların fiziki şartlarının yenilendiğini ve kapasitenin kısa sürede tam olarak hizmet verecek noktaya geleceğini vurguladı. Deprem sonrası AFAD belgeli ağır ve orta hasarlı konutlarda kalan 28 bin 779 öğrenciye KYK yurtlarında ücretsiz barınma imkânı sunulduğunu belirten Özgül, toplamda 36 bin dezavantajlı öğrencinin bu hizmetten yararlandığını ifade etti.


#Yurt
#KYK
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları