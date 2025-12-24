Futbol tutkunlarının gün boyunca yanıtını aradığı “bugün hangi maçlar var?” sorusu netleşti. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hem yurt içindeki organizasyonlarda hem de kıtalararası turnuvalarda heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele tüm hızıyla sürerken, Samsunspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası arenada ise Al Nassr – Al Zawraa mücadelesi AFC Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesecek. Afrika kıtasında gözler CAF Afrika Uluslar Kupası’na çevrilirken, Fildişi Sahili – Mozambik karşılaşması futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası maç programı.

2 /6 Bugün kimin maçı var? 13:00 Iğdırspor - Aliağa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 14:00 Y.Malatyaspor - Menemenspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

3 /6 15:30 Boluspor - Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 15:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

4 /6 18:00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 18:00 Cezayir - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

5 /6 19:00 Al Ahli Doha - Andijan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD 19:00 Al Nassr - Al Zawraa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2