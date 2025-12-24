Milyonların geliri de gideri de değişti: İşte 2026 asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve GSS primleri...

Son Dakika... 2026 yılı asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Ancak bu rakam sadece çalışanların maaşını değil, iğneden ipliğe tüm sosyal güvenlik parametrelerini değiştirdi. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, doğum borçlanmasından GSS primlerine kadar işte kuruşu kuruşuna yeni ödeme listesi...
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı yoldan ise tüm Türkiye ekonomisini ilgilendiren asgari ücret maratonu sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek merakla beklenen rakamı duyurdu.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, yüzde 27,01'lik artışla net 28.075 TL, brüt ise 33.029 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte çalışma hayatındaki tüm hesaplamalar sil baştan yapıldı.
Asgari ücretin 'domino etkisi': Tüm hesaplar değişti
Asgari ücret, sadece işçinin eline geçen para değil; aynı zamanda devletin uyguladığı pek çok ceza, prim ve ödeneğin de temel göstergesi kabul ediliyor. Yapılan %27,01'lik zam oranı, otomatik olarak diğer kalemlere de yansıdı.
Vatandaşların en çok merak ettiği "İşsiz kalırsam ne kadar alacağım?", "Emeklilik için borçlanırsam ne ödeyeceğim?" ve "Stajyer maaşı ne oldu?" sorularının yanıtları da netleşti.
İşte kalem kalem 2026 yılı yeni ücret ve ödemeler listesi
Bakanlığın açıklaması ve yapılan hesaplamalar sonrası ortaya çıkan, 2026 yılında cebimize girecek veya cebimizden çıkacak o liste şöyle şekillendi:
Net Asgari Ücret: 28.075,14 TL
Brüt Asgari Ücret: 33.029,59 TL
Kıdem Tazminatı (Taban/Asgari Ücretli): 33.029,59 TL
Stajyer Maaşı: 8.421,82 TL
İŞSİZLİK MAAŞI (2026) (Son 4 aylık brüt maaş ortalamasına göre değişmektedir)
En Düşük İşsizlik Maaşı: 13.123,22 TL
En Yüksek İşsizlik Maaşı: 26.221,04 TL
GSS VE SİGORTA PRİMLERİ (Gelir testi yaptırmayanlar veya geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için)
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi (Aylık): 1.981,78 TL
GSS Primi (Yıllık): 23.781,30 TL
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Düşük): 10.568,55 TL
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Yüksek): 79.264,24 TL
BAĞ-KUR Primi (En Düşük/Tarım Dahil): 9.825,47 TL
BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTARAK GÜNCELLENDİ (Doğum, Askerlik, Avukatlık Stajı, Doktor vb. Borçlanmaları)
Emeklilik hayali kuranları yakından ilgilendiren borçlanma maliyetleri de zamlandı. 2026 yılı için geçerli olacak rakamlar:
Günlük Borçlanma (En Düşük): 495,00 TL
Aylık Borçlanma (En Düşük): 14.863,00 TL
Günlük Borçlanma (En Yüksek): 3.712,01 TL
Aylık Borçlanma (En Yüksek): 111.360,46 TL
DİĞER KESİNTİ VE PRİMLER
BES Kesintisi (Brüt Asgari Ücretin %3'ü): 990,79 TL
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Günlük Primi: 413,62 TL
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Aylık Primi: 10.733,68 TL
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Yeni asgari ücret tarifesi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanlar, zamlı maaşlarını çalışma takvimlerine göre Şubat ayının başında hesaplarında görecekler. Ancak GSS, Bağ-Kur ve borçlanma gibi ödemeler Ocak ayından itibaren yeni tarife üzerinden tahsil edilecek.