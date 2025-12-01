CHP 39. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimler tamamlandı. CHP'nin A takımı olan PM ve YDK üyeleri belli oldu. Peki CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi? İşte CHP PM listesi.
CHP'nin üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ı sona erdi. Kurultayın final gününde PM ve YDK üye seçimleri yapıldı. CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın son gününde yapılan Parti Meclisi seçimi için 145 kişi aday oldu. CHP lideri Özgür Özel, anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 48 ismi korudu ve 32 yeni ismi yönetimine ekledi. Önceki yönetimden 12 kişi, yeni döneme aday gösterilmedi. Listedeki Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi yeni isimler dikkat çekti.
Ali Haydar Fırat, Ali Haydar Hakverdi, Berna Özgül, Hikmet Yalım Halıcı ve Mehmet Akın Denizaslanı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hazırladığı anahtar listede yer alamadı. Listenin geneline bakıldığında Özel’in 48 kişiyi koruduğu ve 32 yeni ismi yönetimine eklendiği görüldü.
Özgür Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar liste şekillenmeye başladı. Mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korurken, listede 31 yeni isim yer aldı.İşte o liste:
Özel'in listesinde 23'ü yeni olmak üzere 70 kişi şu isimlerden oluştu:
"Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Kartepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka."
Özgür Özel'in anahtar listesinde YDK için de 15 isim bulunuyor.
Özel'in YDK listesi şu şekilde:
"Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin"