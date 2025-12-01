CHP'nin üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ı sona erdi. Kurultayın final gününde PM ve YDK üye seçimleri yapıldı. CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın son gününde yapılan Parti Meclisi seçimi için 145 kişi aday oldu. CHP lideri Özgür Özel, anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 48 ismi korudu ve 32 yeni ismi yönetimine ekledi. Önceki yönetimden 12 kişi, yeni döneme aday gösterilmedi. Listedeki Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi yeni isimler dikkat çekti.