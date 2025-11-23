Mansur Yavaş’a soruşturma izni

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) 154 milyon liralık konser vurgununa ilişkin soruşturma Mansur Yavaş’a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istemişti. İçişleri Bakanlığı, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezaları istenirken, tanık ifadelerinde konserlerin Mansur Yavaş’ın oluru ve onayı ile gerçekleştiği iddiası yer almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: BAŞKANLARIMIZIN ARKASINDAYIZ

Savcılığın soruşturma iznine ilişkin Yavaş, “Yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz” dedi. Yavaş, konuyla ilgili yarın da kapsamlı bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her zaman olduğu gibi yargıyı hedef alarak bunun “siyasi bir operasyon” olduğunu savundu: “Siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.”







