Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Mansur Yavaş’a soruşturma izni

Mansur Yavaş’a soruşturma izni

04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Başkentteki 154 milyon liralık konser vurgunuyla ilgili, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni çıktı. Her iki isim de “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” ile suçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) 154 milyon liralık konser vurgununa ilişkin soruşturma Mansur Yavaş’a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istemişti. İçişleri Bakanlığı, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezaları istenirken, tanık ifadelerinde konserlerin Mansur Yavaş’ın oluru ve onayı ile gerçekleştiği iddiası yer almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: BAŞKANLARIMIZIN ARKASINDAYIZ

Savcılığın soruşturma iznine ilişkin Yavaş, “Yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz” dedi. Yavaş, konuyla ilgili yarın da kapsamlı bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her zaman olduğu gibi yargıyı hedef alarak bunun “siyasi bir operasyon” olduğunu savundu: “Siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.”



#CHP
#Mansur Yavaş
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi