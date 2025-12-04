Yeni Şafak
İŞKUR Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ işçi alımı kura çekim takvimi 2025

İŞKUR Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ işçi alımı kura çekim takvimi 2025

09:044/12/2025, Perşembe
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği 1305 kişilik sürekli işçi alımı için başvurular tamamlandı, sıra kuraya geldi. Peki DSİ personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ işçi alımı kura çekim takviminin detayları.

DSİ 1389 işçi alımı kura tarihi belli oldu. Noter huzurunda kura 2 Mart 2026’da yapılacak. Evrak teslimi için son gün 19 Aralık 2025! DSİ kura sonuçları ve başvuru detayları için tıklayın.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.


DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir.

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır. Evrak kontrolü, 22.12.2025-22.02.2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Adayların, 08.12.2025-19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 19.12.2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.

Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından belirlenecek. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz belli değil. Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem arz edecek.



