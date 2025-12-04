İŞKUR Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ işçi alımı kura çekim takvimi 2025

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir.

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır. Evrak kontrolü, 22.12.2025-22.02.2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Adayların, 08.12.2025-19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 19.12.2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.

Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından belirlenecek. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz belli değil. Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem arz edecek.







