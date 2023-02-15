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AUZEF ders geçme notu
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre kayıt yenileme, vize, bitirme ve telafi sınav takvimi açıklandı. 2022-2023 yılı AUZEF sınav merkezi tercih işlemleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında AUZEF ara (vize) sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde, Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihinde tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları da öğrencilerin erişimine açıldı.
AUZEF ders geçme notu uzaktan öğretim programlarında;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.
Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açık öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.
Harf notu hesaplaması ise puan karşılıklarına göre yapılır. Bu sisteme göre;