Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için bekleyiş sürüyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...