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AÖL ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

2023-2024 eğitim yılı 1. Dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi sürerken, öğrenciler ders seçimi tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

11:07 . 13/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
AÖF ders seçimi

AÖF ders seçimi

Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için bekleyiş sürüyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.

Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



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