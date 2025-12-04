Yeni Şafak
Eurovision'da İsrail boykotu: Birçok ülke yarışmadan çekildiğini duyurdu

4/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
IHA
Yarışmaya İsrail’in kabul edilmesinin ardından peş peşe açıklamalar geldi.
Slovenya, İspanya, Hollanda, Belçika, İzlanda ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu’nun İsrail’in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026’ya katılmayacaklarını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...


