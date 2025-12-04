Eurovision'da İsrail boykotu: Birçok ülke yarışmadan çekildiğini duyurdu

Yarışmaya İsrail’in kabul edilmesinin ardından peş peşe açıklamalar geldi.
Slovenya, İspanya, Hollanda, Belçika, İzlanda ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu’nun İsrail’in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026’ya katılmayacaklarını duyurdu.
