İsrail’in 2026 Eurovision Yarışması'na katılımı oylamaya sunulacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım başlarında İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylayacağı bir toplantı yapacağını bildirdi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) "İsrail'in Eurovision'a katılımı hakkında bir oylama yapacağına ilişkin" soruyu yazılı yanıtladı.
2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.
İsrail'in katılımını değerlendiren ülke sayısı artıyor
İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.
İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklarken, İzlanda "katılımını sorgulayacağını", Belçika ise kararını aralıkta vereceğini bildirmişti.