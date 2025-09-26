Yeni Şafak
İsrail’in 2026 Eurovision Yarışması'na katılımı oylamaya sunulacak

11:4626/09/2025, Cuma
AA
Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylayacak
Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım başlarında İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylayacağı bir toplantı yapacağını bildirdi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) "İsrail'in Eurovision'a katılımı hakkında bir oylama yapacağına ilişkin" soruyu yazılı yanıtladı.

Açıklamada,
"EBU Yönetim Kurulu'ndan tüm üyelerimizin genel direktörlerine, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım oylamasının kasım ayı başlarında çevrim içi olarak düzenlenecek EBU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yapılacağını belirten bir mektup gönderildiğini teyit ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

İsrail'in katılımını değerlendiren ülke sayısı artıyor

İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklarken, İzlanda "katılımını sorgulayacağını", Belçika ise kararını aralıkta vereceğini bildirmişti.




