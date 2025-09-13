Eurovision’daki boykot büyüyor

İşgalci İsrail’e karşı yaptırımlarını artıran İspanya’nın, İsrail heyetinin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması halinde organizasyondan çekileceğini ilan etmesinin ardından başka Avrupa ülkeleri de benzer adımlar atıyor. İspanya’ya, İrlanda’nın ardından son olarak Slovenya, İzlanda ve Hollanda da katıldı. Böylelikle, Eurovision boykotuna katılan Avrupa ülkelerinin sayısı 5’e ulaştı. Söz konusu ülkeler, İsrail'e katılım izni verildiği takdirde 2026 Eurovision'a dahil olmayacaklarını açıkladı. Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle Hollanda'nın İsrail’in katılmasını savunamayacağı belirtildi. Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi” nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi. Eurovision, her yıl, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından 35'ten fazla ülkede, kamu yayıncısı üyelerin işbirliğiyle düzenleniyor. Yarışmanın yarı finalleri 12-14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.