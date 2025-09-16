Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İspanya’dan da Eurovision’a İsrail vetosu

İspanya’dan da Eurovision’a İsrail vetosu

04:0016/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Gazze’de soykırım yapan İsrail’in Eurovision’dan dışlanmaması durumunda birçok Avrupa ülkesi gibi İspanya’nın da bu şarkı yarışmasına katılmaması gerektiğini savundu.

İsrail’in iştirakine izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını açıkladı. İrlanda, Slovenya, Hollanda net şekilde İsrail’in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision’a katılmayacaklarını duyururken, İzlanda, Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.



#İspanya
#Filistin
#İsrail
#Eurovision
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
'Gazze yanıyor! İsrail Gazze'yi topyekun işgale başladı