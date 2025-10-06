Gazze'de soykırım sürerken Almanya'dan Eurovision tehdidi: 'İsrail’siz biz de yokuz'

Soykırımcı İsrail’in Gazze’de yürüttüğü politikalar, ülkenin Eurovision müzik yarışmasından menedilmesi tartışmalarını beraberinde getirdi. Avrupa’nın bazı ülkelerinde, İsrail’in Viyana’daki organizasyonda yer almaması gerektiği savunulurken Almanya, bu tartışmalara karşı çıkarak İsrail’i destekledi.





"Biz de Eurovısıon'dan çekilmeliyiz"





Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonunda katıldığı programda tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti ve Caren Miosga’ya yaptığı açıklamada, “İsrail Eurovision’un doğal bir parçasıdır.” dedi. Almanya’nın, İsrail dışlanırsa gelecek yıl yarışmadan çekileceğini de ekledi.





İsrail'e tepkiler çığ gibi





7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarını artıran İsrail, dünya genelinden yoğun tepkiler almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından Gazze’de soykırımcı olarak ilan edilen İsrail’in, uluslararası organizasyonlarda Rusya’ya uygulanan yaptırımlara benzer şekilde muamele görmesi talep ediliyor.





Daha önce Ukrayna’yı işgal eden Rusya; Eurovision, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi etkinliklerden menedilmişti.











