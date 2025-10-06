İşgalci İsrail Gazze'de katliamlara devam ediyor

Terör devleti İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durduracağını söylemesine rağmen dün de Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakalarının ve tanklarının dün gün boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Basal, İsrail’in Gazze kentini tamamen kuşattığını ve hiçbir insani yardımın kente ulaşmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kuşatmanın başladığı günden bu yana Gazze kentine tek bir yardım tırı dahi girmedi" sözlerine yer verdi. Gazze Sağlık Bakanlığı da sadece dün 65 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 153 kişinin de hastanelere kaldırıldığını bildirdi. işgalci gücün saldırılarında en az 2 yardım görevlisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yine abluka nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 460'a yükseldiği bildirildi. Bu, Gazze'deki İsrail soykırımında kaydedilen ölü sayısını 67bin 139'a, yaralı sayısını ise 169 bin 583'e yükseltti.