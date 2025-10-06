İsrail Trump'ı sabote peşinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planına Hamas'ın prensipte evet demesi ve müzakere yolunun açılmasının ardından, işgalci güç İsrail'in eli kanlı yönetimi anlaşmayı sabote etmek için harekete geçtiği belirtiliyor. Bu çerçevede İsrail medyası, işgalci gücün Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin ardından "Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeye" yönelik bir planı Washington yönetimine sunarak anlaşmada değişiklik talebinde bulunduğunu kaydetti. İşgalci gücün Hamas planı kabul etmeden hemen önce yine planda bazı değişiklikler yaptığı iddia edilmiş ve Filistin direnişinin anlaşmayı kabul etmeyeceği beklentisine girdiği iddia edilmişti.

MÜZAKERELERDEN HEMEN ÖNCE SIZDIRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından bile İsrail, Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeyi planlıyor. Planın Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün yapılacak görüşmeler öncesi İsrail medyasına sızdırılması müzakereleri daha başında sabote etme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

GAZZE'Yİ NEFESSİZ BIRAKMA

İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi sınırları içinde bir tampon bölgede (alanı belirtilmedi), Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ve kentin doğusunda bulunan "70. Tepe" (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmasını içeren planın ayrıntılarını Washington yönetimine iletti. İsrail'in özellikle Philadelphi'de kontrolü devam ettirerek Gazze'yi nefessiz bırakmak istediği belirtiliyor. "Bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, takip ve kontrol gücü kazandırdığı, sahada üstünlük sağladığı" belirtilen haberde, ABD yönetiminin planı anlayışla karşıladığı iddia edildi. Haberde işgalci gücün önce sarı hatta sonra kırmızı hatta çekileceği savunuldu. İşgalci gücün Savunma Bakanı Israel Katz da, terör ordusunun Gazze'de kalıcı olduğunu iddia etti.

Netanyahu’yu telefonda fırçaladı

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı. Trump'ın, Hamas esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle çıkıştığı iddia edildi. Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Bombardıman sonlanacak

Diğer taraftan Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkes planına ilişkin CNN’e konuştu. Trump, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanları durdurup durdurmayacağına yönelik bir soruyu, "Evet, Bibi bombardımanları sonlandıracak" şeklinde cevapladı. ABD Başkanı planın hayata geçirilmesi için çok sıkı çabalar sarf ettiğini belirtti. Trump, Hamas’ın Gazze’nin kontrolünü bırakmayı reddetmesi durumunda "Topyekûn imha" yaşanacağını tehdidinde bulundu.







