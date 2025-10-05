Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan Gazze'de ateşkes müzakeleri öncesi tehdit

Trump'tan Gazze'de ateşkes müzakeleri öncesi tehdit

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:165/10/2025, الأحد
G: 5/10/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için müzakarelerin başlamasından önce yine tehdit etti. "Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır" diyen Trump "Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın planına yeşil ışık yakmasının ardından soykırım altındaki Gazze'de ateşkes umudu doğdu.


Müzakereler öncesi CNN'e açıklamada bulunan Trump,
"Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır."
ifadelerini kullandı.

'Toplu imha' ile tehdit etti


Tehdit dili kullanan Trump,
"Hamas iktidarda kalmayı seçerse Gazze'de tam bir imha gerçekleşecek. Hamas'ın ciddiyetini anlayacağız."
dedi.

  • Trump, geçtiğimiz günlerde, Gazze'de ateşkes planını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas'tan gelen olumlu yanıtın ardından gözler taraflar arasındaki müzakereye çevrildi. Heyetler yarın (6 Ekim) Mısır'da bir araya gelerek esir takasını müzakere edecek.


#trump
#gazze
#hamas
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?