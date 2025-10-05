Trump'tan Gazze'de ateşkes müzakeleri öncesi tehdit

Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için müzakarelerin başlamasından önce yine tehdit etti. "Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır" diyen Trump "Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.
Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın planına yeşil ışık yakmasının ardından soykırım altındaki Gazze'de ateşkes umudu doğdu.
Müzakereler öncesi CNN'e açıklamada bulunan Trump,
"Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır."
ifadelerini kullandı.
'Toplu imha' ile tehdit etti
Tehdit dili kullanan Trump,
"Hamas iktidarda kalmayı seçerse Gazze'de tam bir imha gerçekleşecek. Hamas'ın ciddiyetini anlayacağız."
dedi.
- Trump, geçtiğimiz günlerde, Gazze'de ateşkes planını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas'tan gelen olumlu yanıtın ardından gözler taraflar arasındaki müzakereye çevrildi. Heyetler yarın (6 Ekim) Mısır'da bir araya gelerek esir takasını müzakere edecek.
